Torcedores do Brasil de Pelotas expulsam homem com tatuagens neonazistas

Torcedores do time Brasil de Pelotas expulsaram, no último domingo (13), um homem, ainda não identificado, que tinha tatuagens de referência ao nazismo no corpo. O caso ocorreu na partida contra o Novo Hamburgo, que terminou empatada em 1 a 1, válida pelo Campeonato Gaúcho, no Estádio Bento Freitas.

As imagens gravadas por uma torcedora mostram que o homem possui duas tatuagens relacionadas ao nazismo. A primeira é na parte inferior das costas, onde está escrito “mein kampf”, nome do livro de Adolf Hitler que pregava ideias antissemitas, anticomunistas, antimarxistas, racialistas e nacionalistas de extrema-direita, que, mais tarde, foram incluídas no Partido Nazista da Alemanha.

A segunda tatuagem é uma cruz de ferro, no braço esquerdo do homem. Ela é uma referencia a condecoração militar, que foi usada pelo Terceiro Reich na ditadura nazista.

O Brasil de Pelotas se manifestou nas redes sociais, onde exaltou o conhecimento da torcida e a "consciência histórica” dos torcedores.

Muitos internautas também comentaram nas redes sociais sobre o caso e parabenizaram os torcedores pela atitude.

Crime

Aqui no Brasil, fazer uso e apologia a símbolos nazistas é crime com pena de um a três anos de prisão, prevista no artigo 20, § 1º, da Lei 7.716/89, alterada pela Lei 9.459/97. O tópico diz que fabricar, comercializar emblema ou qualquer produtos usando “a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo” é crime.