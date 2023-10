Torcedores do Amazonas ignoram calor em busca de ingressos para jogo que vale o acesso à Série B

No próximo sábado, a batalha entre Amazonas e o Botafogo-PB deve tomar conta da Arena da Amazônia, marcando o último confronto do quadrangular final da Série C. Este jogo é crucial para o Amazonas, pois poderá significar sua ascensão à Série B, um feito que a fervorosa torcida local está ansiosa para celebrar.

Apesar das condições adversas, os torcedores da Onça Pintada estão determinados a garantir seus ingressos, enfrentando corajosamente o calor intenso que tem assolado Manaus, com temperaturas consistentemente superiores a 37ºC. Na última quarta-feira, a cidade registrou a maior temperatura dos últimos 30 anos, atingindo impressionantes 39,2ºC, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Amazonas chega a esta decisiva rodada após uma vitória crucial contra o Paysandu, conquistada fora de casa, uma reviravolta notável para um clube com apenas quatro anos de existência. Após um começo difícil, com duas derrotas iniciais, o time se recuperou com três vitórias consecutivas, mostrando sua determinação e resiliência.

A busca por ingressos tornou-se uma verdadeira saga para os torcedores, que enfrentaram filas enormes sob o sol escaldante. Os bilhetes, inicialmente disponíveis em cinco pontos de venda desde segunda-feira, esgotaram rapidamente. Agora, os fãs podem adquiri-los apenas na bilheteria da arena Amadeu Teixeira e na bilheteria D da Arena da Amazônia, ao custo de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Aqueles que preferem a comodidade das compras online podem adquiri-los por R$ 50 através da plataforma Ingresso de Vantagens.

O jogo decisivo está marcado para sábado, às 18h (horário de Brasília). O Amazonas entra em campo sabendo que um empate é suficiente para garantir sua promoção, mas mesmo uma derrota poderá ser favorável, desde que Volta Redonda e Paysandu empatem em seus respectivos jogos. Os torcedores estão ansiosos para ver se a Onça Pintada conquistará sua merecida vaga na Série B.