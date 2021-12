TJD suspende Campeonato Feminino após denúncias contra Gavião

O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) determinou a suspensão do Campeonato Paraense Feminino. A medida foi tomada após o órgão receber uma notícia de infração, apresentada pela equipe do Castelo dos Sonhos. A infração teria sido cometida pelo Gavião Kyikatejê, que estaria com problemas no cadastro na Federação e, por isso, não poderia ter se inscrito na competição.

Como adiantado pela reportagem de O Liberal na última sexta-feira (24), a única equipe indígena do campeonato, estaria com o CNPJ irregular. O registro é o responsável por regularizar as agremiações que disputam campeonatos regionais e locais.

De acordo com o documento, o campeonato segue suspenso até o julgamento final do processo. Conforme foi adiantado pelo diretor de competições da FPF, Del Filho, não há previsão para retomada do torneio. No entanto, a Federação espera que a situação seja resolvida o mais rápido possível.

Gavião e Castelo dos Sonhos disputaram uma das semifinais do campeonato. No outro duelo, o Remo superou a Esmac. No entanto, o Leão foi eliminado da competição, junto com o time de Ananindeua, após membros das comissões técnicas das equipes terem proferido palavras homofóbicas durante uma partida das quartas de final.