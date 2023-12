TJ2000 vence Paaris Saint Germain e conquista pela primeira vez o Parazão da Pelada; veja

Uma grande festa marcou o encerramento do Parazão da Pelada. A final do torneio foi disputada na tarde deste sábado (9), no gramado do Mangueirão. Na grande finalíssima, a equipe do TJ2000 venceu o Paaris Saint Germain por 2 a 0 e levou a taça na sua primeira participação no maior torneio de futebol pelada do Estado.

Na partida preliminar houve a final de masters, onde o Velha Guarda venceu o Santa Cruz do Marco por 4 a 2. Na sequência veio a final de novos. A partida começou bastante movimentada. Não demorou muito para o TJ abrir o placar com Amaury, aos 16 minutos do primeiro tempo.

Contando com o apoio da torcida, o time do bairro do Jurunas manteve a pegada ofensiva e criou várias oportunidades ao longo da etapa final, mas o segundo saiu a partir da individualidade de Amaury, que marcou o segundo, após receber a bola na entrada da grande área. O atacante virou, se livrou da marcação e soltou um torpedo no ângulo do arqueiro adversário, sem chance de defesa.

Confira a partida:

A partir daí a partida ganhou maior velocidade. O Paaris tentou reverter o placar, mas acabou esbarrando na boa defesa montada pela comissão técnica do TJ. Assim, aos 48 do segundo tempo o árbitro encerrou a partida, que deu ao TJ2000 o título de campeão do Parazão da Pelada.

O Parazão da Pelada foi disputado em 16 campos de futebol espalhados pela Região Metropolitana de Belém, de agosto a dezembro de 2023, com 32 times participantes.