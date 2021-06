Título Paulista é dedicado ao ex-técnico do Remo que morreu por complicações da covid-19

A Série A2 do Campeonato Paulista 2021 chegou ao fim de uma maneira emocionante. Após empate em 2 a 2 no tempo normal entre São Bernardo-SP x Água Santa-SP, o “Bernô” venceu por 4 a 3nos pênaltis e conquistou o título. Após o jogo a emoção tomou conta de atletas e comissão técnica, que dedicaram a conquista ao ex-técnico Marcelo Veiga, que passou pelo Remo, que faleceu por complicações da covid-19 e que era o treinador do São Bernardo.

Ricardo Catalá, atual técnico do clube, falou sobre a conquista e dedicou o título ao ex-companheiro de profissão.

“Sentimento maravilhoso. Esse título precisa ser dedicado ao Marcelo Veiga, por tudo que ele fez, pelo projeto, ideias que ele trouxe no início. Quero mandar um beijo à família dele”, disse.

Jogadores do São Bernardo também prepararam uma camisa da equipe com o nome de Marcelo Veiga.

REMO

Marcelo Veiga treinou o Remo em duas oportunidades, a primeira foi em 2012, quando o Leão estava na Série D. Ele retornou quatro anos depois, com o Remo disputando a Série C. Ele faleceu aos 56 anos, em Bragança Paulista (SP), após dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa, com o quadro de covid-19.