Titular na campanha do acesso do Remo, Raimar é anunciado no Amazonas-AM

O Amazonas-AM está próximo de oficializar a contratação do lateral-esquerdo Raimar, de 22 anos, que disputou a Série C deste ano pelo Remo. Revelado pelo Paraná aos 15 anos, o jogador, que é natural de Manaus, fará sua estreia no futebol da terra natal. Ele deve ser anunciado oficialmente pela Onça-pintada nos próximos dias.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Raimar assinou contrato até o final de 2026, trazendo no currículo a experiência de uma conquista da Copa Verde em 2021 e o acesso à Série B nesta temporada. Pelo Remo, clube que defendeu em duas passagens, o lateral atuou em 31 partidas em 2024, marcou dois gols e foi peça importante na campanha que garantiu a vaga na Série B.

VEJA MAIS

A primeira passagem de Raimar pelo time paraense ocorreu em 2021, quando foi contratado para a reta final da Série B e da Copa Verde, competição na qual o Remo sagrou-se campeão. Naquele período, o jogador disputou 17 jogos.

Além de Paraná e Remo, Raimar acumula passagens por Athletico Paranaense, Atlanta United-EUA e Nacional-POR.

Com a chegada do lateral, o Amazonas reforça seu elenco para enfrentar uma temporada cheia, que inclui a disputa do Campeonato Amazonense, Copa do Brasil, Copa Verde e Série B do Brasileiro.