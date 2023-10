Tite se aproxima de acordo com o Flamengo e deve ser oficalizado em breve

O técnico Tite está prestes a assumir o comando do Flamengo e a oficialização da contratação ocorrerá em breve. Na manhã desta segunda-feira (09), os representantes do treinador chegaram a um hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro para celebrar o iminente acordo com o clube da Gávea.

No local, uma delegação do Flamengo composta por Marcos Braz, o executivo Bruno Spindel e o membro do conselho de futebol Diogo Lemos recebeu Gilmar Veloz e Gilmar Veloz Filho, representantes do treinador, a fim de formalizar o contrato. Em entrevista ao ge do Rio de Janeiro, Marcos Braz expressou a satisfação com o acordo alcançado:

"O Flamengo está muito contente com nossa escolha e com a aceitação do Tite. Ele foi extremamente colaborativo e correto durante nossas conversas diretas e francas, as quais resultaram em um entendimento positivo e um desfecho excelente."

VEJA MAIS

O vice-presidente de futebol confirmou que Tite já estará presente no centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, na terça-feira (10). "O time se apresentará amanhã à tarde e ele estará no clube pela manhã, no centro de treinamento", afirmou Braz.

O contrato de Tite, gaúcho de 62 anos, terá validade até dezembro de 2024, coincidindo com o fim do mandato de Rodolfo Landim.