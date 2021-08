Tite justifica ausências de Gerson e Diego Carlos em convocação

As ausências também chamaram atenção na lista de convocados da Seleção Brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, na sede da CBF, Tite detalhou o que foi crucial para o meia Gerson, do Olympique de Marselha e o zagueiro Diego Carlos, medalhista dos Jogos Olímpicos, não estarem entre os seus nomes.

O técnico da Seleção atribuiu ao momento do meio-campista no Olympique de Marselha a sua "baixa".

Sampaoli desembarca na França para comandar o Olympique de Marseille: “chego com muita expectativa”

- O Gerson nessa transferência fez cinco jogos pelo Olympique, o técnico Sampaoli ainda está buscando o melhor local na equipe para ter o melhor do Gerson - declarou.

Diego Carlos, por sua vez, não é carta fora do baralho. Tite comentou sobre o momento do jogador do Sevilla.



- Diego Carlos esteve com a gente. Eles fazem parte da nossa lista larga - afirmou.



Tite ainda sinalizou que ambos não estão descartados e podem, futuramente, serem convocados.



- Serão lembrados se estiverem bem - declarou.



O Brasil vai a campo no dia 2, contra o Chile, no dia 5, diante da Argentina, e no dia 9, contra o Peru.