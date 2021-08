Perfil da Liga Nacional de Basquete brinca sobre não convocação de jogadores pela seleção de futebol

A Seleção Brasileira de Futebol foi convocada na manhã desta sexta-feira (13). Como já é de costume, as escolhas do técnico Tite não agradaram a todos os torcedores, rendendo até uma brincadeira do perfil no Twitter da Liga Nacional de Basquete.

O perfil respondeu para alguns torcedores se certos jogadores de futebol também são da modalidade.

Confira a thread:

E você internauta, concorda com os nomes convados por Tite para os jogos do Brasil contra o Chile, Argentina e Peru? Comenta aí.