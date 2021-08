Com 'reforços olímpicos', Tite anuncia Seleção para jogos das Eliminatórias

A Seleção Brasileira contará com alguns "trunfos" campeões dos jogos Olímpicos em seu retorno às Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira na sede da CBF, o técnico Tite anunciou que nomes como Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Claudinho e Matheus Cunha se juntarão ao grupo que disputará partidas em setembro. O Brasil enfrentará o Chile, no dia 2, em Santiago, e a Argentina, no dia 5 e o Peru, no dia 9 (ambas em solo brasileiro).

A sequência das rodadas será tripla devido a um ajuste no calendário da competição. A sexta rodada das Eliminatórias, que estava prevista para o início deste ano, foi adiada em virtude da pandemia de Covid-19.

O comandante também parabenizou o técnico Zagallo, que completou 90 anos.

- Tive o teu aprendizado, as tuas aulas práticas. A minha gratidão, meu reconhecimento. E gratidão porque se hoje estou aqui e tenho um título de campeão mundial, devo a ti. - declarou.

GOLEIROS



Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)



LATERAIS



Dani Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Guilherme Arana (Atlético-MG)



ZAGUEIROS



Eder Militão (Real Madrid)

Lucas Veríssimo (Benfica)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)



MEIO-CAMPISTAS



Bruno Guimarães (Lyon)

Casemiro (Real Madrid)

Claudinho (Zenit)

​Everton Ribeiro (Flamengo)

Fred (Manchester United)

Fabinho (Liverpool)

Paquetá (Lyon)



ATACANTES



Roberto Firmino (Liverpool)

Gabigol (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Matheus Cunha (Hertha Berlim)

Neymar (PSG)

Raphinha (Leeds)

Richarlison (Everton)