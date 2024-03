Tigre x Lanús: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/03) pelo Campeonato Argentino

Tigre x Lanús disputam hoje, segunda-feira (11/03), a 10° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tigre x Lanús ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Tigre é o lanterna do Grupo B do Campeonato Argentino com 1 vitória, 2 empates, 6 derrotas, 3 gols marcados e 13 gols sofridos.

Já Lanús está em 4° lugar no mesmo grupo e acumula 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 13 gols marcados e 6 gols sofridos.

Tigre x Lanús: prováveis escalações

Tigre: Matías Tagliamonte; Martín Ortega, Gian Nardelli, Facundo Giacopuzzi, Nahuel Génez; Agustín Cardozo, Martín Garay; Jorge Ezequiel Forclaz, Brahian Alemán, Juan Cruz Esquivel; Gonzalo Nahuel Flores. Técnico: Néstor Gorosito.

Lanús: Lucas Acosta; Juan José Cáceres, Ezequiel Muñoz, Brian Abel Luciatti, Julio Soler; Braian Aguirre, Raúl Loaiza, Felipe Peña Biafore; Marcelino Moreno; Augusto Lotti e Walter Bou. Técnico: Ricardo Zielinski.

FICHA TÉCNICA

Tigre x Lanús

Campeonato Argentino

Local: Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina

Data/Horário: 11 de março de 2024, 19h