The Strongest x Ceará: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/06) pela Copa Sul-Americana

As equipes The Strongest x Ceará entram em campo hoje, quarta-feira (29/06), para disputar as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida inicia às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Cerro Porteño x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/06) pela Libertadores]]

Onde assistir The Strongest x Ceará ao vivo?

A partida The Strongest x Ceará pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como The Strongest x Ceará chegam para o jogo?

The Strongest ficou na 3° posição do Grupo B da Copa Libertadores e, assim, foi enviado à Copa Sul-Americana. Na Libertadores, a equipe somou 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 7 gols sofridos.

Na primeira fase da Copa Sul-Americana, Ceará liderou o Grupo G, venceu todas as partidas que disputou, marcou 17 gols e teve a defesa vazada apenas 1 vez.

Prováveis escalações

The Strongest: Viscarra; Wayar, Jusino, Castillo e Villamil; Calleros, Ursino e Cascini; Henry Vaca, Esparza e Triverio. Técnico: Gastón Ramondino.

Ceará: Vinícius Machado; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Richardson, Fernando Sobral e Vina; Erick, Lima e Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos.

Ficha técnica - The Strongest x Ceará

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia

Data/horário: 29 de junho de 2022, às 19h15