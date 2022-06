Talleres x Colón: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (29/06) pela Libertadores

As equipes Talleres x Colón entram em campo às 19h15 (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (29/06), para disputar as oitavas de final da Copa Libertadores da América. A partida acontecerá no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Talleres x Colón ao vivo?

A partida Talleres x Colón pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Talleres x Colón chegam para o jogo?

Na fase anterior da competição, Talleres ficou na vice-liderança do Grupo H, com um total de 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 6 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já Colón liderou o Grupo G e acumulou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados e 8 gols sofridos.

Talleres e Colón se enfrentarão novamente às 19h15 da próxima quarta, dia 6 de julho.

Prováveis escalações

Talleres: Herrera; Buffarini, Malatini, Perez, Martino; Oliva, Villagra; Godoy, Ortegoza, Diaz; Girotti. Técnico: Pedro Caixinha.

Colón: Chicco; Nardelli, Acevedo, Novillo, Sanchez; Pierotti, Alvarez, Ojeda, Formica, Farioli; Farias. Técnico: Julio César Falcioni.

Ficha técnica - Talleres x Colón

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina

Data/horário: 29 de junho de 2022, às 19h15