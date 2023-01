Técnico ex-Remo e Paysandu, Mazola é demitido após dois meses em clube paulista

O técnico Mazola Júnior, com passagens por Remo e Paysandu, foi demitido da Portuguesa, após dois meses à frente do clube paulista. No comando da Lusa, o treinador fez cinco jogos, todos no Paulistão. Foram três derrotas, um empate e apenas uma vitória.

A Portuguesa tem a segunda pior campanha do Pualistão no momento. O único clube atrás da Lusa no geral é o Ituano - curiosamente, outro ex-clube de Mazola. O único triunfo foi um 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. A equipe foi derrotada pelo Botafogo-SP, São Paulo e, no último fim de semana, contra o Água Santa-SP.

Mazola Júnior, de 57 anos, já comandou diversos clubes do futebol brasileiro. Entre eles, Vitória, Sport, Bragantino e Ponte Preta, além da dupla Re-Pa. Em 2021, foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro com o Ituano. Na sequência, ajudou o Novorizontino a permanecer na Série B.

Pelo Paysandu, conseguiu o acesso à Série B em 2014. Já pelo Remo, em 2020, perdeu a final do Parazão para o Papão e até teve um início positivo na Série C. Porém, após uma sequência de jogos sem vencer, foi demitido do Leão. O sucessor, Paulo Bonamigo, conquistou o acesso para o Remo.