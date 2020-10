Técnico do Rio Branco-AC afirma que Estrelão jogará contra o Bragantino nesta segunda

Após intoxicação alimentar de 17 jogadores e adiamento da partida contra o Bragantino pela Série D para a atarde de hoje, em Bragança, o Rio Branco-AC utilizo seu perfil no Twitter para informar que estava buscando um novo adiamento, por ainda ter jogadores debilitados. Porém o técnico da equipe Walter Amaral, afirma que o clube está seguindo os protocolos da partira e que terá jogo.

Em conversa com a equipe de OLiberal, Walter Amaral afirma que os atletas não estão bem, porém realizam tratamento e que o Estrelão vai cumprir o seu papel e entrará em campo.

“O quadro clínico não é dos melhores para alguns (atletas). Estão sendo medicados e segue a programação do jogo de logo mais. Vamos manter a programação e espero que não tenha mais baixa no elenco. Estamos aqui e vamos jogar”, disse.

Na madrugada do sábado (17) para o domingo (18) 17 jogadores e membros da comissão técnica foram para na UPA Unidade de Pronto Atendimento) de Bragança, com o quadro de intoxicação alimentar. Cerca de 10 jogadores receberam atestados médicos o dispensando das atividades profissionais. A direção do Rio Branco fez um boletim de ocorrência e comunicou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que adiou a partida do domingo para hoje (19), às 15h, no estádio Diogão, em Bragança (PA).