Técnico da Tuna promete 'guerra' para garantir classificação no Parazão contra o Caeté

Depois de dois resultados adversos, a Tuna Luso precisa vencer na última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense para assegurar uma vaga nas quartas de final. A equipe comandada pelo técnico Emerson Almeida vem de duas derrotas consecutivas, para Castanhal e Independente. Agora, o Cruz-Maltino recebe o Caeté, no Souza, para garantir a classificação.

"É reta final, é o último jogo da primeira fase e conseguimos fazer uma semana muito boa de trabalho, dentro daquilo que a gente vinha planejando em termos de estratégia de jogo para essa partida decisiva. Então, aqui [no Souza] a gente tem que demonstrar a nossa força, diante do nosso torcedor, fazer valer o fator casa. É o local onde a gente treina, que a gente conhece", ressaltou Emerson Almeida.

A Tuna Luso está na segunda colocação do Grupo B, com 8 pontos. O Tapajós, líder, também tem 8 e fica à frente no saldo de gols. Mas Bragantino e Itupiranga, que completam a chave, têm 7 pontos cada. Por isso é fundamental pontuar para a Águia Guerreira, já que há o risco, inclusive, de terminar o turno na lanterna do grupo.

"Trabalhamos intensamente durante a semana para este jogo. Estamos focados, concentrados, com total ciência da nossa responsabilidade. Sabemos o que temos que fazer e é o momento de a gente jogar junto com o nosso torcedor. Desde já a gente convoca a nossa torcida a nos apoiar. Entrega não vai faltar. Vai ser um sábado de guerra, de luta. Guerrear do início ao fim para que possamos sair daqui classificados", concluiu o técnico tunante.

Tuna e Caeté jogam sábado, às 15h30, no Souza. Todas as demais partidas da 8ª rodada serão realizadas no mesmo horário, de maneira simultânea. O Tapajós encara o Paragominas na Arena Verde, o Bragantino recebe o Independente Tucuruí no Diogão e o Itupiranga vai até o Distrito de Outeiro enfrentar o Amazônia, no CT do Remo.