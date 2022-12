Técnico da Tuna garante elenco fechado até o início do Parazão: 'Estreia será com todos os reforços'

Falta pouco para a Tuna Luso Brasileira fechar a preparação visando a entrada no Campeonato Paraense. O plantel comandado pelo técnico Josué Teixeira vem sendo formado ao longo dos últimos meses e, segundo o treinador, na estreia contra o Itupiranga, o time já deve estar completamente montado.

Diferente da maioria das equipes que participam do Parazão com jogadores essencialmente profissionais, na Tuna o esquema é outro. Josué Teixeira é um entusiasta da juventude e nos últimos anos tem implementado uma política de valorização dos atletas de base, alguns deles já com vínculo profissional.

"Eu gosto muito de fazer esse trabalho de integração das bases. O Sub-17 já trabalhou com o profissional, eles faziam jogos, treinos, várias atividades. Essa evolução é importante para os jogadores, para que eles tenham uma linha de conduta. A integração da base vai continuar, com Sub-20 também. Quem já tem contrato se apresenta com o grupo. Alguns Sub-17 também estão nessa e na outra semana entram os demais", destaca Josué Teixeira.

Segundo Teixeira, esse será o retrato da Águia Guerreira, que tenta melhorar a marca do Parazão do ano passado, onde terminou na terceira posição. "O elenco está praticamente formado. Alguns jogadores foram contratados, outros têm pré-contrato. O elenco terá uma apresentação de forma natural, tranquila, prevista para segunda-feira a tarde".

Até aqui, o elenco da Tuna possui 26 jogadores e, de acordo com o técnico, todas as posições estão bem servidas. O maior objeto de indefinição está no local escolhido para fechar a pré-temporada, a partir deste mês. Sem deixar pistas, Josué admite que aguarda o retorno de uma prefeitura municipal, mas caso não seja possível, a preparação rumo ao Parazão será feita em Belém.

"Nós estamos aguardando a resposta de uma cidade, conversamos com a prefeitura, mas caso não role, vamos preparar o nosso time dentro da nossa casa. Não vejo problema nisso", diz. Na manhã desta quinta-feira (29), o Núcleo de Esportes de O Liberal solicitou à assessoria de imprensa do clube a lista de atletas do elenco, mas até o fim da tarde não havia tido retorno.