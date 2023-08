Técnico da Tuna espera dificuldade contra o Maranhão e alerta: ‘precisamos melhorar a defesa’

O técnico da Tuna, Júlio César Nunes, disse que espera um jogo difícil contra o Maranhão-AM, adversário da Águia do Souza na segunda fase da Série D. Depois de vencer o confronto de ida, fora de casa, por 3 a 2, a Gloriosa joga por um empate no duelo de volta. No entanto, o treinador fez questão de destacar que alguns pontos precisam ser corrigidos para que a Lusa saia de campo classificada.

De acordo com Júlio César, a Tuna precisa se atentar mais ao setor defensivo, que cedeu ao adversário dois gols no jogo de ida. Além disso, ele destacou a necessidade da Águia do Souza em manter a regularidade no setor ofensivo que, segundo ele, tem sido o destaque da equipe na competição.

"O grupo sabe que o jogo no Maranhão foi apenas uma primeira etapa e que existe toda uma segunda parte aqui em casa. Sei que o grupo está focado, unido, com vestiário forte. Temos que estar atentos à nossa parte defensiva, corrigir alguns erros que tivemos, e potencializar o momento ofensivo, que foi o diferencial da Tuna na Série D. Além disso, vai ser importante o apoio do nosso torcedor, que vai nos ajudar a lutar dentro de campo", disse.

Possível jogo no Souza

A diretoria da Tuna Luso está instalando pontos de iluminação no Souza, em Belém, para que o local possa receber jogos noturnos. O objetivo da Águia do Souza com a manobra é trazer para o estádio a partida contra o Maranhão-MA, que será disputada às 16h, no domingo (6). O duelo, por enquanto, está marcado para ocorrer na Curuzu, casa do Paysandu, mas a Lusa já solicitou a mudança de local.

No entanto, para que a troca seja efetivada, é necessário que a nova iluminação do Souza seja aprovada por técnicos da Federação Paraense de Futebol (FPF). Segundo Eder Pisco, os fiscais vão visitar o estádio nesta sexta (4) e elaborar um parecer sobre a instalação.