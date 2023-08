Tuna Luso inicia instalação de refletores no Souza para receber jogos noturnos

A diretoria da Tuna Luso está instalando pontos de iluminação no estádio do Souza, em Belém, para que o local possa receber jogos noturnos. A informação foi confirmada à reportagem pelo executivo de futebol cruzmaltino, Eder Pisco.

O objetivo da Águia do Souza com a manobra é trazer para o estádio do Souza a partida contra o Maranhão-MA, pelo confronto de volta da segunda fase da Série D, que será disputado às 16h. O duelo, por enquanto, está marcado para ocorrer na Curuzu, casa do Paysandu, mas a Lusa já solicitou a mudança de local.

VEJA MAIS

No entanto, para que a troca seja efetivada, é necessário que a nova iluminação do Souza seja aprovada por técnicos da Federação Paraense de Futebol (FPF). Segundo Eder Pisco, os fiscais vão visitar o estádio nesta sexta (4) e elaborar um parecer sobre a instalação.

No momento, o Souza não possui iluminação artificial para jogos noturnos. Portanto, o local só recebe partidas que iniciem até às 15h, para aproveitar a luz natural.

A falta de iluminação já causou problemas à Tuna na Série D deste ano. Na última rodada da fase de grupos, quando os jogos ocorriam de forma simultânea, às 17h, a Gloriosa precisou mandar o duelo contra o Trem-AP no estádio Mangueirão, em Belém.

Mata-mata

No jogo de ida da segunda fase da Série D, a Tuna venceu o Maranhão-MA por 3 a 2, em São Luís, pelo empate no jogo de volta para avançar às oitavas de final. O segundo confronto contra o Bode ocorre neste domingo (6), às 16h.