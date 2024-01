Tapajós x Águia de Marabá: assistir ao vivo pela 2ª rodada do Parazão

A 2ª rodada do Parazão inicia hoje (23), com o jogo entre Tapajós x Águia de Marabá, que se enfrentam às 16h, na Arena Verde, na cidade de Paragominas (PA). As duas equipes buscam a primeira vitória no Campeonato Paraense, já que empataram suas partidas na primeira rodada.

