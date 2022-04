Talleres x Universidad Católica: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (06/04) pela Libertadores

As equipes Talleres x Universidad Católica entram em campo às 19h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (06/04), para disputar a fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida inicia no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Talleres x Universidad Católica ao vivo?

A partida Talleres x Universidad Católica pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Talleres x Universidad Católica chegam para o jogo?

Talleres de Córdoba é o vice-lanterna do Grupo A do Campeonato Argentino, onde soma 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas, 4 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já a Universidad ocupa a 8° posição do Campeonato Chileno. Nesta competição, a equipe passou por 4 vitórias e 4 derrotas. Seu saldo de gols é feito por 12 gols marcados e 13 sofridos. Antes de vencer a Universidad de Chile por 2 a 1 no último sábado (02/04), a equipe estava em uma sequência de 4 derrotas pelo Campeonato Chileno.

Escalações

Talleres: G. Herrera; Catalán, R. Pérez, E. Díaz, A. Martino; I. Méndez, Villagra; González Hernández, Esquivel, Fértoli; Girotti. Técnico: Pedro Caixinha.

Universidad Católica: S. Perez; A. Parot, N. Paz, Ampuero; Melano, Leiva, M. Nuñez, Fuenzalida; F. Gutiérrez; Zampedri, Tapia. Técnico: Cristian Paulucci.

Ficha técnica - Talleres x Universidad Católica

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina

Data/horário: 6 de abril de 2022, às 19h