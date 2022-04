Fluminense x Oriente Petrolero: onde assistir ao vivo o jogo hoje (06/04) pela Copa Sul Americana

As equipes Fluminense x Oriente Petrolero entram em campo hoje, quarta-feira (06/04), para disputar a fase de grupos da Copa Sul Americana. A partida começa às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Fluminense x Oriente Petrolero ao vivo?

A partida Fluminense x Oriente Petrolero pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Fluminense x Oriente Petrolero chegam para o jogo?

Fluminense acaba de conquistar o Campeonato Carioca de 2022, onde somou 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, além de 21 gols marcados e apenas 5 gols sofridos.

Na Copa Sul Americana, Oriente Petrolero já conquistou duas vitórias contra o Royal Pari, uma por 3 a 2 e outra por 3 a 0. Já no Campeonato Boliviano, a equipe está em 7° lugar no grupo A e acumula 3 vitórias, 4 derrotas, 8 gols marcados e 9 gols sofridos.

As equipes se enfrentarão novamente no dia 26 de maio.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; David Duarte, Manoel e David Braz; Pineida (Samuel Xavier), André, Yago, Ganso e Cris Silva; Arias e Cano. Técnico: Abel Braga.

Oriente: Quiñones; Sebastian Alvarez, Caire, Zazpe e Roca (Ayrton Paz); Daniel Rojas, Sandoval, Dorrego, Sanchéz e Alexis Ribera; Facundo Suárez. Técnico: Erwin Sánchez.

Ficha técnica - Fluminense x Oriente Petrolero

Copa Sul Americana

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/horário: 6 de abril de 2022, às 19h15