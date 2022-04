Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (06/04) pela final do Campeonato Paraense

As equipes Paysandu x Remo entram em campo hoje, quarta-feira (06/04), para disputar a partida de volta da final do Campeonato Paraense. O clássico inicia às 20h, no Estádio Leônidas de Castro, o Estádio da Curuzu, em Belém. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Paysandu x Remo ao vivo?

A partida Paysandu x Remo pode ser assistida ao vivo pelo portal O Liberal, pela TV Cultura e pelo Youtube, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Paysandu x Remo chegam para o jogo?

O Paysandu liderou o Grupo A durante a primeira fase do Parazão, quando acumulou 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 14 gols marcados e 6 sofridos. A equipe obteve então duas vitórias sobre o Tapajós nas quartas de final, uma por 4 a 3 e outra por 1 a 0. Depois, nas semifinais, derrotou o Águia de Marabá duas vezes, uma por 3 a 1 e outra por 2 a 0.

Na fase de grupos do Campeonato Paraense, o Remo liderou o Grupo C, onde fez 3 vitórias, 5 empates, 9 gols marcados e 4 gols sofridos. Posteriormente, jogou duas vezes com o Caeté pelas quartas de final, com um empate por 1 a 1 e uma vitória por 4 a 0. Nas semifinais, venceu a Tuna duas vezes, uma por 2 a 1 e outra nos pênaltis.

A partida de ida, realizada no último domingo (03/04), terminou com vitória do Remo por 3 a 0.

Prováveis escalações

Paysandu: Elias Curzel; Polegar, Genílson, Héverton, João Paulo; Mikael, Ricardinho, José Aldo; Serginho, Marlon e Henan. Técnico: Márcio Fernandes.

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon, Leonan; Pingo, Paulinho Curuá, Ronald, Marco Antônio; Bruno Alves e Brenner. Técnico: Paulo Bonamigo.

Ficha técnica - Paysandu x Remo

Campeonato Paraense

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém (PA)

Data/horário: 6 de abril de 2022, às 20h