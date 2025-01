Supercopa: Sem meia-entrada, ingressos para o setor do Flamengo voltam a ser vendidos

Os ingressos para a partida entre Botafogo x Flamengo, pela final da Supercopa Rei, que será disputada em Belém, no próximo dia 2 de fevereiro, teve a venda iniciada nesta quarta (22) e em menos de uma hora os bilhetes do setor do Flamengo esgotaram, porém, os site voltou a comercializar ingressos, dessa vez sem a categoria meia-entrada.

Os bilhetes estão disponíveis no site da Bilheteria Digital nos valores que vão de R$280 a R$560. Do lado do Flamengo, apenas o setor de cadeiras está disponível para venda no preço de R$560. Já no setor do Botafogo os setores de arquibancada e cadeiras estão à venda.

Importante

Vale lembrar que os ingressos que não forem pagos tanto no pix, cartões de crédito ou débito dentro de um determinado tempo, eles retornam para a venda no site da Bilheteria Digital.