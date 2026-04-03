Sporting x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/04) pela Liga Portugal Sporting e Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 03.04.26 15h30 Sporting está invicto há 20 rodadas da Liga Portugal e soma 37 pontos a mais que o Santa Clara (X/ @SportingCP) Sporting x Santa Clara disputam hoje, sexta-feira (03/04), a 28° rodada da Liga Portugal. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Sporting x Santa Clara ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Sporting está na vice-liderança da Liga Portugal e acumula 20 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 68 gols marcados e 15 gols sofridos. Sua única derrota ocorreu há 21 rodadas do Campeonato Português. Já o Santa Clara ocupa a 14° posição e soma um total de 7 vitórias, 7 empates, 13 derrotas, 24 gols marcados e 31 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas da Liga Portugal. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (03/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga e Série A Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Rayo Vallecano x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/04) por La Liga Rayo Vallecano e Elche jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Sporting x Santa Clara: prováveis escalações Sporting: Silva; Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Iván Fresneda; Hidemasa Morita, Morten Hjulmand; Pote (Pedro Gonçalves), Francisco Trincão, Geny Catamo; Nel. Santa Clara: Gabriel Batista; Romão, Silva, Sidney Lima, Lucas Soares; Serginho, Ferreira, Klismahn; W. Macedo, Fernando e G. Silva. FICHA TÉCNICA Sporting x Santa Clara Campeonato Português Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal Data/Horário: 03 de abril de 2026, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Sporting santa clara jogos de hoje Liga Portugal Campeonato Português COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL GOSTO AMARGO Em casa, Tuna estreia com empate e atuação irregular na Série D Águia Guerreira melhora na etapa final, pressiona, mas para na defesa do Imperatriz e soma um ponto no Estrelão 05.04.26 18h14 Futebol Tuna estreia na Série D contra o Imperatriz mirando início positivo Após período de preparação e reforços no elenco, equipe cruzmaltina quer largar bem na competição nacional 05.04.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa da Inglaterra, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.04.26 7h00 Campeonato Português Sporting x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/04) pela Liga Portugal Sporting e Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 03.04.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37