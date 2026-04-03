Sporting x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/04) pela Liga Portugal

Sporting x Santa Clara disputam hoje, sexta-feira (03/04), a 28° rodada da Liga Portugal. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Sporting x Santa Clara ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Sporting está na vice-liderança da Liga Portugal e acumula 20 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 68 gols marcados e 15 gols sofridos. Sua única derrota ocorreu há 21 rodadas do Campeonato Português.

Já o Santa Clara ocupa a 14° posição e soma um total de 7 vitórias, 7 empates, 13 derrotas, 24 gols marcados e 31 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas da Liga Portugal.

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Sporting x Santa Clara: prováveis escalações

Sporting​: Silva; Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Iván Fresneda; Hidemasa Morita, Morten Hjulmand; Pote (Pedro Gonçalves), Francisco Trincão, Geny Catamo; Nel.

Santa Clara: Gabriel Batista; Romão, Silva, Sidney Lima, Lucas Soares; Serginho, Ferreira, Klismahn; W. Macedo, Fernando e G. Silva.

FICHA TÉCNICA

Sporting x Santa Clara

Campeonato Português

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 03 de abril de 2026, 16h30