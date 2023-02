Sporting x Estoril: veja o horário e as escalações do jogo de hoje (27/02) pelo Campeonato Português

As equipes Sporting x Estoril disputam nesta segunda-feira (27/02) a 22° rodada do Campeonato Português. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Alvalade, em Lisboa. Confira os horários e escalações:

Onde assistir Sporting x Estoril?

A partida Sporting x Estoril não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Sporting x Estoril​ chegam para o jogo?

Sporting está em 4° lugar no Campeonato Português e soma 13 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 43 gols marcados e 23 gols sofridos. Nas últimas rodadas, a equipe passou por 4 vitórias e 1 derrota.

Já Estoril ocupa a 15° posição da competição com um total de 6 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 19 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe somou 4 derrotas e 1 vitória nas suas últimas partidas.

Prováveis escalações

Sporting: Adan; Inácio, Coates, Diomande; Bellerin, Gonçalves, Morita, Santos; Edwards, Trincão, Paulinho.

Estoril: Figueira; Santos, Vital, Álvaro, Joãozinho; Gamboa, Carvalho, Geraldes; Gouveia, Araújo, Cassiano.

FICHA TÉCNICA

Sporting x Estoril

Campeonato Português

Local: Estádio de Alvalade, em Lisboa

Data/Horário: 27 de fevereiro de 2023, 16h