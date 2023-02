Audax Rio x Madureira: onde assistir e o horário do jogo hoje (27/02) pelo Campeonato Carioca

As equipes Audax Rio x Madureira disputam nesta segunda-feira (27/02) a 9° rodada do Campeonato Carioca. O jogo começa às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Jair Carneiro Toscano de Brito, em Angra dos Reis (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Audax Rio x Madureira ao vivo?

A partida Audax Rio x Madureira pode ser assistida ao vivo pela TV Bandsports, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Audax Rio x Madureira​ chegam para o jogo?

Ambos Audax e Madureira acumulam 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas no Campeonato Carioca. Madureira soma 4 gols marcados e 5 gols sofridos, enquanto que Audax registra 8 gols marcados e 11 gols sofridos.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Audax: Leandro, Lucas Mota, Igor Silva, Thomás Kayck, Kaio Cristian, Diego Miticov, Valderrama, Higor Leite, Carlinhos, Pablo Thomaz, Emerson Urso.

Madureira: Gerson Dida, Oliveira, Pedro Cavalini, Mauricio Barbosa, Guilherme Zóio, Banguelê, Matheus Lira, Pablo Pardal, Thiaguinho Santos, Marcellinho, Gustavo Coutinho.

FICHA TÉCNICA

Audax Rio x Madureira

Campeonato Carioca

Local: Estádio Jair Carneiro Toscano de Brito, em Angra dos Reis (RJ)

Data/Horário: 27 de fevereiro de 2023, 15h30