Verona x Fiorentina: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (27/02) pelo Campeonato Italiano

As equipes Verona x Fiorentina disputam nesta segunda-feira (27/02) a 24° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorrerá às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Verona x Fiorentina ao vivo?

A partida Verona x Fiorentina pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como Verona x Fiorentina​ chegam para o jogo?

Varona ocupa a 18° posição do Campeonato Italiano, primeira da zona de rebaixamento, com 4 vitórias, 5 empates, 14 derrotas, 20 gols marcados e 34 gols sofridos. Nas últimas rodadas, a equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já Fiorentina está em 15° lugar na competição e acumula 6 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, além de 24 gols marcados e 30 gols sofridos. A equipe vive um mau momento e não obtém vitórias há 6 rodadas o Campeonato.

Prováveis escalações

Verona: Montipò; Magnani, Hien, Dwidowwicz; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Lazovic, Ngonge; Gaich. Técnico: Zaffaroni.

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Nico Gonzalez, Jovic, Kouame. Técnico: Italiano.

FICHA TÉCNICA

Verona x Fiorentina

Campeonato Italiano

Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona

Data/Horário: 27 de fevereiro de 2023, 14h30