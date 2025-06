Sport Recife x Palmeiras: veja escalações e o horário do jogo hoje (18/06) pelo Brasileirão Feminino

Sport Recife x Palmeiras disputam hoje, quarta-feira (18/06), pela última rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino 2025. O jogo está programado para as 15h (horário de Brasília), no Estádio Carlos Wilson Campos, em São Lourenço da Mata (PE). Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Sport x Palmeiras?

A partida não terá transmissão oficial.

Como as equipes chegam para o jogo?

Sport Recife é o lanterna do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2025, ainda não obteve vitórias e acumula um total de 3 empates, 11 derrotas, 8 gols marcados e 31 gols sofridos.

Já o Palmeiras está em 4° lugar e soma 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 33 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Sport x Palmeiras: prováveis escalações

Sport (F): Nanda; Evinha, Débora Xavier, Maria Clara, Marcelinha; Andréia Maria, Larissa Regina, Jaque, GÉssica, Taissinha; Layza. Técnico: Regiane Bezerra.

Palmeiras (F): Katherine Tapia; Rhayanna, Ana Julia, Poliana, Fê Palermo; Joselyn Espinales, Laís, Ingryd Lima; Brena, Tainá Maranhão; Amanda Gutierrez. Técnico: Camilla Orlando.

FICHA TÉCNICA

Sport Recife x Palmeiras

Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Local: Estádio Governador Carlos Wilson Campos, em São Lourenço da Mata (PE)

Data/Horário: 18 de junho de 2025, 15h