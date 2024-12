Southampton x Liverpool: onde assistir e escalações do jogo hoje (18/12) pela Copa da Liga Inglesa

Southampton x Liverpool disputam hoje, quarta-feira (18/12), as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio St Mary's, em Southampton, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Southampton x Liverpool ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Southampton goleou Cardiff por 5 a 3, superou Everton nos pênaltis e eliminou Stoke City por 3 a 2.

Já o Liverpool passou por uma vitória de 5 a 1 sobre West Ham e outra de 3 a 2 sobre Brighton.

Southampton x Liverpool: prováveis escalações

Southampton: Lumley; Walker-Peters, Harwood-Bellis, Wood, Bednarek, Manning; Downes, Fernandes; Dibling; Armstrong, Onuachu.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Quansah, Tsimikas; Endo, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Núñez.

FICHA TÉCNICA

Southampton x Liverpool

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio St Mary's, em Southampton, Inglaterra

Data/Horário: 18 de dezembro de 2024, 17h