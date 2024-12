Newcastle x Brentford: onde assistir e escalações do jogo hoje (18/12) pela Copa da Liga Inglesa

Newcastle x Brentford disputam hoje, quarta-feira (18/12), as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no St. James' Park, em Londres. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Newcastle x Brentford ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas etapas passadas, Newcastle superou Nottingham Forest nos pênaltis, venceu Wimbledon por 1 a 0 e eliminou Chelsea por 2 a 0.

Já o Brentford venceu o Colchester United por 1 a 0, superou o Leyton Orient por 3 a 1 e venceu Sheffield Wednesday nos pênaltis.

Newcastle x Brentford: prováveis escalações

Newcastle: Dubravka; Krafth, Schar, Kelly e Hall; Tonali, Bruno Guimarães (Longstaff) e Joelinton; Gordon, Isak e Willock.

Brentford: Flekken; Roerslev, Collins, Pinnock e Van den Berg; Norgaard e Janelt; Mbeumo, Fabio Carvalho e Lewis-Potter; Wissa (Schade).

FICHA TÉCNICA

Newcastle x Brentford

Copa da Liga Inglesa

Local: St. James' Park, em Londres

Data/Horário: 18 de dezembro de 2024, 16h45