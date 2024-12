Arsenal x Crystal Palace: onde assistir e escalações do jogo hoje (18/12) pela Copa da Liga Inglesa

Arsenal x Crystal Palace disputam hoje, quarta-feira (18/12), as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Arsenal x Crystal Palace ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas etapas passadas, Arsenal goleou Bolton Wanderers por 5 a 1 e eliminou Preston por 3 a 0.

Já Crystal Palace venceu Norwich por 4 a 0, QPR por 2 a 1 e Aston Villa pelo mesmo placar.

Arsenal x Crystal Palace: prováveis escalações

Arsenal: Raya; Partey, Saliba, Kiwior e Timber; Odegaard, Rice e Merino; Saka, Havertz e Trossard.

Crystal Palace: Henderson; Chalobah, Lacroix e Guehi; Muñoz, Hughes, Lerma e Mitchell; Sarr e Eze; Mateta.

FICHA TÉCNICA

Arsenal x Crystal Palace

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 18 de dezembro de 2024, 16h30