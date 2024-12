Roma x Sampdoria: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/12) pela Coppa Italia

Roma x Sampdoria disputam hoje, quarta-feira (18/12), as oitavas de final da Copa Itália. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Roma x Sampdoria ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Sampdoria é o 15° colocado da Série B italiana e soma 4 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 21 gols marcados e 27 gols sofridos. O time não vence há 7 rodadas dessa competição.

Já Roma ocupa o 12° lugar na Série A com 4 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 18 gols marcados e 23 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 1 vitória e 4 derrotas.

Roma x Sampdoria: prováveis escalações

Roma: Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Abdulhmaid, Kone, Paredes, Zalewski; Pellegrini, Pisilli; Shomurodov (Dovbyk).

Sampdoria: Vismara;, Venuti, Vulikic, Pio Riccio, Ioannou; Yepes, Meulensteen; Akinsanmiro, Tutino, Sekulov; La Gumina.

FICHA TÉCNICA

Roma x Sampdoria

Coppa Italia

Local: Estádio Olímpico de Roma, Itália

Data/Horário: 18 de dezembro de 2024, 17h