Atalanta x Cesena: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/12) pela Coppa Italia

Atalanta x Cesena disputam hoje, quarta-feira (18/12), as oitavas de final da Copa Itália. O jogo será realizado às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atalanta x Cesena ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Cesana é o 5° colocado da Série B italiana e soma 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 27 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já a Atalanta lidera a Série A italiana com 12 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 39 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 10 vitórias pelo Campeonato.

Atalanta x Cesena: prováveis escalações

Atalanta: Patricio; Djimsiti, Toloi, Godfrey; Palestra, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Brescianini; Zaniolo

Cesena: Pisseri; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calo, Bastoni, Donnarumma; Berti, Antonucci; Van Hooijdonk

FICHA TÉCNICA

Atalanta x Cesena

Coppa Italia

Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália

Data/Horário: 18 de dezembro de 2024, 14h30