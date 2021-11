Sob forte chuva, Palmeiras faz seu primeiro treino no Uruguai de olho na final da Libertadores

Depois de desembarcar na última quarta-feira, o Palmeiras fez seu primeiro treino em Montevidéu no fim de tarde desta quinta, com muita chuva, no estádio Gran Parque Central. Foi a atividade inaugural dessa reta final de preparação do time para a final da Libertadores contra o Flamengo, que acontece neste sábado, às 17h. Os trabalhos foram fechados para a imprensa.

Após uma atividade de vídeo no hotel e trabalhos de ativação física na academia, os jogadores foram ao campo do Nacional-URU para um treino tático de cerca de uma hora de duração comandado pelo técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica. Divididos em dois times, os jogadores ensaiaram o posicionamento, movimentações e jogadas, entre outros aspectos.

Assim como no treino da última quarta, ainda no Brasil, o meio-campista Felipe Melo treinou durante todo o tempo com o grupo. Dessa forma, o camisa 30 deve mesmo estar à disposição do treinador para a decisão. Ao final, o elenco praticou bolas paradas e cobranças de pênaltis e faltas de olho no duelo.

Um provável Palmeiras para pegar o Flamengo é Weverton; Mayke (Gabriel Menino), Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Danilo), Dudu e Rony.

Nesta sexta-feira o Verdão terá uma agenda cheia, começando pelos compromissos oficiais com a Conmebol, primeiro com uma coletiva de imprensa com Abel Ferreira e um jogador ainda não informado pelo clube, depois com o reconhecimento do Estádio Centenário, palco da final. Para fechar a preparação, treino às 17h, novamente no Parque Central, mais uma