Show brasileiro! Conmebol anuncia Anitta como atração da final da Libertadores 2021

A cantora brasileira Anitta será a artista que se apresentará na final da Libertadores 2021, neste sábado, no jogo entre Palmeiras e Flamengo. Sucesso dentro e fora do Brasil, a personalidade da música terá sua segunda oportunidade de apresentar o show antes da partida. Ela esteve em Lima, no Peru, em 2019.

Na última vez, Anitta antecedeu o título do Flamengo, em 2019. Em entrevista, a cantora brincou que estava dando sorte para o Rubro-Negro. Mesmo sendo torcedora do Botafogo, ela admite ficar contente por trazer sorte à um clube brasileiro.

- Eu vou cantar de novo na final da Libertadores, agora no sábado. Vai ser Flamengo e Palmeiras. Eu não sou Flamengo não, sabe? Eu sou Brasil... Eu sou botafoguense. Mas, assim, nas vezes em que eu fui para o Flamengo, o Flamengo ganhou, viu? (Nas vezes) Que eu cantei. O truque é: "Eu vou, canto e vou embora". Aí o Flamengo ganha. É uma loucura - disse ela no podcast "Podcasts".

A final da Libertadores será entre Palmeiras e Flamengo. Esta será a quinta vez que clubes do mesmo país disputam a decisão mais desejada da América Latina. Antes disso, na final da Sul-Americana, no último sábado, a banda Barões da Pisadinha realizaram um show antes do campeão Athletico Paranaense vencer o Bragantino.

Anitta é autora de sucessos como "Na batida", "Tá na mira", "Vai malandra", "Bang", "Girl from Rio", "Show das poderosa", entre outras canções. Aos 28 anos, a brasileira começou sua carreira em 2010.

Em 2020, na final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, o jogo decisivo não contou com venda de ingressos ao público (apenas convites distribuídos por clubes e empresas parcerias) nem show de abertura, com em 2019 e 2021. Isso aconteceu por medidas sanitárias contra a Covid-19.