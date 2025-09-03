Capa Jornal Amazônia
Seychelles x Gabão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pelas Eliminatórias da Copa

Seychelles e Gabão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

O Gabão soma 15 pontos a mais que as Seychelles no Grupo F (Facebook/ @lespantheresdugabon.football)

Seychelles x Gabão disputam hoje, quarta-feira (03/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 10h (horário de Brasília), no Complexo Esportivo Nacional Pitch 1, em Saint Pierre, Ilhas Maurício. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Seychelles x Gabão ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

As Seychelles estão na lanterna do Grupo F, perderam todas as 6 partidas que disputaram, marcaram 2 gols e sofreram outros 30 gols.

Já o Gabão é o vice-líder do mesmo grupo e acumula um total de 5 vitórias, 1 derrota, 12 gols marcados e 6 gols sofridos.

Seychelles x Gabão: prováveis escalações

Seychelles: Ah-Kong; Bristol-Cissoko, Payet, Walters, Hoesl; Sofa, Raherinaina, Mote; Kadio, Labrosse, Henriette.

Gabão: Mbaba; Obiang, Mbula, Manga, Oyono; Bitege, Lemina, Kanga; Bouanga, Babicka, Aubameyang.

FICHA TÉCNICA
Seychelles x Gabão
Eliminatórias da Copa do Mundo - África
Local: Complexo Esportivo Nacional Pitch 1, em Saint Pierre, Ilhas Maurício
Data/Horário: 03 de setembro de 2025, 10h

