Seychelles x Gabão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pelas Eliminatórias da Copa Seychelles e Gabão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 03.09.25 7h00 O Gabão soma 15 pontos a mais que as Seychelles no Grupo F (Facebook/ @lespantheresdugabon.football) Seychelles x Gabão disputam hoje, quarta-feira (03/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 10h (horário de Brasília), no Complexo Esportivo Nacional Pitch 1, em Saint Pierre, Ilhas Maurício. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Seychelles x Gabão ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 10h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? As Seychelles estão na lanterna do Grupo F, perderam todas as 6 partidas que disputaram, marcaram 2 gols e sofreram outros 30 gols. Já o Gabão é o vice-líder do mesmo grupo e acumula um total de 5 vitórias, 1 derrota, 12 gols marcados e 6 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira Seychelles x Gabão: prováveis escalações Seychelles: Ah-Kong; Bristol-Cissoko, Payet, Walters, Hoesl; Sofa, Raherinaina, Mote; Kadio, Labrosse, Henriette. Gabão: Mbaba; Obiang, Mbula, Manga, Oyono; Bitege, Lemina, Kanga; Bouanga, Babicka, Aubameyang. FICHA TÉCNICA Seychelles x Gabão Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Complexo Esportivo Nacional Pitch 1, em Saint Pierre, Ilhas Maurício Data/Horário: 03 de setembro de 2025, 10h