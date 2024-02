Sétima rodada do Parazão pode definir primeiro rebaixado à Segundinha; confira

O Parazão pode conhecer neste final de semana, ao final da disputa da sétima rodada, o primeiro rebaixado à Segunda Divisão do Estadual no próximo ano. Quem pode amargar a queda, mesmo antes do final da primeira fase do torneio é o Canaã, lanterna da competição com três pontos. Para que isso ocorra, o time do sudeste do Pará tem que perder para o Paysandu, em casa, e contar com uma combinação de resultados. Confira:

1 - Vitória simples de São Francisco ou Castanhal no duelo entre as equipes, que ocorre no Ninho do Japiim

2 - Vitória simples do Tapajós sobre o Caeté, na Arena Verde

3 - Empate entre Cametá e Bragantino, no Parque do Bacurau

Quaisquer outros resultados além dos sinalizados ainda dariam sobrevida ao Canaã na última rodada do Parazão. Além disso, caso o Falcão vença ou empate com o Paysandu neste sábado (24), no Rosenão, ainda respira na briga contra o rebaixamento à Segundinha.

Tabela

No sábado, ainda do jogo entre Canaã e Paysandu, ocorre outro jogo importante para o Falcão. Às 15h30, no Ninho do Japiim, o Castanhal recebe o São Francisco. Já no dia seguinte, ocorrem outras duas partidas fundamentais para a permanência do time do sudeste do Pará: Tapajós e Caeté, às 16h, na Arena Verde; e Cametá e Bragantino, no mesmo horário, no Parque do Bacurau.

Última rodada

Caso consiga se livrar do rebaixamento neste final de semana, o Canaã ainda terá um difícil desafio na última rodada para selar a fuga da Segunda Divisão. No final de semana dos dias 2 e 3 de março, o Falcão encara o São Francisco, atual vice-lanterna e adversário direto na briga contra o rebaixamento. A partida deve ocorrer no estádio do Souza, casa do Leão Santareno na competição, em data e hora ainda não definidos pela Federação Paraense de Futebol (FPF).