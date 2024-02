Canaã é o único clube do Parazão 2024 sem vitória; veja outros times que não venceram no torneio

Com a vitória do Castanhal sobre o Tapajós por 2 a 0 no último domingo (18), o Canaã, atual campeão da Segundinha, tornou-se a única equipe do Campeonato Paraense ainda sem vitórias na competição. Em seis partidas disputadas no torneio, o Falcão acumula três empates e três derrotas, ficando na última posição da tabela. Os maus números da equipe remetem a um retrospecto nada positivo, analisando os últimos Parazões disputados.

Desde 2020, quando a classificação geral passou a determinar quais seriam as equipes rebaixadas à Segunda Divisão, nunca uma equipe que terminou o torneio sem vitórias conseguiu escapar da queda. Aliás, em todas as vezes que isso ocorreu, o time que não venceu terminou a competição na lanterna.

A primeira vez que, dentro do atual formato, uma equipe terminou o Parazão sem vencer foi em 2020. Na ocasião, o Carajás terminou o campeonato com apenas duas vitórias conquistadas em dez partidas, mas não foi rebaixado, devido à mudança de regulamento ocasionada pela pandemia de Covid-19. Fato parecido ocorreu em 2021, quando o Gavião Kyikatejê terminou o torneio com três pontos ganhos e, ao contrário do Pica-Pau, não conseguiu evitar a queda.

Entre os times sem vitória, quem teve o melhor desempenho foi o Independente de Tucuruí, em 2023. Na temporada passada, a equipe do sudeste do Pará foi a lanterna do torneio com seis pontos conquistados em oito partidas. Rebaixado, o clube disputará a Segundinha de 2024.

O Canaã, no entanto, ainda tem oportunidades de reverter a situação na qual se encontra e fugir da zona de rebaixamento. Faltando apenas duas rodadas para terminar a primeira fase do estadual, o Falcão enfrenta, na sequência, Paysandu e São Francisco. As partidas ocorrem nos próximos dois finais de semana.