Série D: buscando acesso à terceirona, Tuna estreia contra Trem-AP com time repaginado

A Tuna estreia na Série D do Brasileirão neste sábado (6), às 16h, contra o Trem-AP, fora de casa, no Estádio Zerão, em Macapá. Buscando o acesso à terceirona, com um time todo repaginado, a equipe cruz-maltina quer superar a eliminação na primeira fase no ano passado.

Com o novo técnico, Júlio César Nunes, e um time de contratados em um intervalo de uma semana, totalizando 12 novos jogadores, a Lusa precisa do acesso à Série C para ter um calendário de jogos no segundo semestre de 2024. Para isso, o técnico aposta em um time montado com a “cara” da competição.

“Acho que o time vai ter uma crescente e o ápice será lá pela terceira ou quarta rodada. Sempre, quando se tem uma reformulação de jogadores, se demora pra ter um desenho, uma equipe coesa, mas vai acontecer porque todos estão comprando a ideia”, disse o treinador.

Um dos destaques na nova leva de contratações é o meia Lukinhas, que já passou pela equipe nas temporadas 2020/21 e ajudou a equipe a chegar na final do Campeonato Paraense 2021, contra o Paysandu, apesar de não ter conseguido o vice-campeonato, que ficou com o Águia de Marabá.

Outro destaque é o lateral-direito Daelson, de 30 anos, que faz sua terceira passagem pela Águia do Souza, antes jogou com a equipe em 2016 e 2020.

Trem-AP vai a todo vapor

Buscando superar as eliminações na Copa Verde e Copa do Brasil, o time amapaense quer mostrar um bom trabalho em campo contra as outras equipes do Grupo 1 da Série D, e, assim como a Tuna, chega com um time cheio de reforços. Um deles é o paraense Leandro Cearense, atacante de 38 anos, com passagens pelo Remo e Paysandu.

“Nosso elenco está totalmente diferente do início do ano, trouxemos muitos reforços, geralmente na segunda parte do ano nossos times estão muito fortes. A expectativa é a melhor, a gente monta o time sempre pensando na vitória e esperamos conseguir já nessa primeira partida”, disse o técnico do time amapaense, Sandro Macapá.



Ficha técnica

Série D do Campeonato Brasileiro 2023

Trem-AP x Tuna Luso

Data: sábado, 6 de maio

Hora: 16h

Local: Estádio Milton de Souza Corrêa “Zerão”, Macapá-AP

Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco

Árbitros auxiliares: Luan Patrique Pereira da Silva e Salmon Lopes da Silva

Quarto árbitro: Robson Handerson Silva Santos

Analista de Campo: Orlando Carlos Magno dos Santos