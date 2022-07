Série D: apesar de derrota, Castanhal tem quase 60% de chances de avançar para a próxima fase

O Castanhal está há dois jogos sem vencer. Após o empate com o 4 de Julho, o Japiim perdeu por 3 a 1 para o Fluminense-PI. Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, a probabilidade do time paraense avançar na competição é de quase 60%, segundo o site Chance de gol.

De acordo com a projeção do site, o Castanhal tem 57,9% de chances de ir para a próxima fase. Atualmente, o Japiim está na quarta colocação, ainda na zona de classificação, do grupo 2, com 16 pontos.

O Chance de gol afirma que com 21 pontos o time consegue a classificação para o mata-mata. O Castanhal ainda tem dois jogos pela frente, ou seja, mais seis pontos em disputa.

Se o Japiim vencer as próximas partidas, o time deve selar a classificação e, assim, não vai depender de resultados de outra equipe.

Na Série D, o Castanhal tem quatro vitórias, perdeu quatro jogos e empatou outras quatro partidas. O próximo desafio será uma briga direta pela classificação. O Japiim joga contra o Pacajus-CE, que está na quinta posição, com os mesmo 16 pontos. O time paraense só leva vantagem pelo saldo de gols positivo.

A partida entre Castanhal e Pacajus ocorre no próximo sábado (9), às 15h30, no Modelão. O jogo marca a 13° rodada da Série D.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)