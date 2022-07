Castanhal perde para o Fluminense-PI, mas segue na briga pela classificação na Série D

O Castanhal perdeu para o Fluminense-PI neste sábado (2) e chegou ao seu segundo jogo sem vitória na Série D. O time paraense saiu derrotado do Estádio Albertão, em Teresina (PI), por 3 a 1, revés que ainda assim manteve o time paraense na zona de classificação para a segunda fase da Série D faltando mais duas rodadas para o início do mata-mata.

Este foi o primeiro jogo do Fluminense-PI sem a presença do atacante Mário Sérgio, ex-Remo, artilheiro do Brasil em 2022 com 24 gols em 30 jogos disputados na temporada. O jogador está finalizando transferência para o exterior. Com isso, o meia Janeudo assumiu o protagonismo e foi o destaque da partida.

Isso porque o meio-campista abriu o placar cobrando pênalti logo aos 6 minutos da primeira etapa. Mas o Castanhal não demorou para se recuperar. Samuel empatou a partida dez minutos depois aproveitando falha do goleiro Nicolas: 1 a 1.

Mas, ainda na primeira etapa, o Flu-PI voltou a tomar a frente no placar. Aos 44, Pio cruzou com veneno na área e o zagueiro Michel desviou para o fundo das redes, tirando do goleiro Axel Lopes: 2 a 1.

Logo na volta do intervalo o Castanhal teve Elias expulso. O zagueiro tomou o segundo cartão amarelo na partida e teve que ir para o vestiário mais cedo. Logo em seguida Janeudo, mais uma vez cobrando pênalti, aumentou a diferença para o time da casa: 3 a 1.

Com um a menos, o Aurinegro teve muita dificuldade de seguir reagindo contra o adversário. O técnico Robson Melo tentou reequilibrar o time castanhalense com as entradas de Tavinho e Daelson. O Flu-PI continuou melhor em campo, mas não ampliou a vantagem no placar, apesar das várias chances criadas.

Disputa acirrada

Apesar da derrota, o Japiim da Estrada segue no G4 do Grupo A2 da Série D. A equipe paraense mantém os 16 pontos e cai para a 4ª colocação, atrás de Moto Club, Tocantinópolis e Fluminense-PI, respectivamente. Pacajus (5º) e Juventude Samas (6º) também têm a mesma pontuação do Castanhal.

Na próxima rodada o Aurinegro encara o Pacajus, em casa, no próximo sábado (9). A partida será às 15h30 no Estádio Modelão, em Castanhal. Já o Flu-PI viaja até o Tocantins para enfrentar o Tocantinópolis, também no sábado, às 16h.