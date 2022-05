Série C: Paysandu entra no G8, Remo cai posições, mas pode assumir vice-liderança; confira a tabela

A sétima rodada da Série C seguiu com oito partidas no último final de semana. Destaque para o líder Mirassol-SP, que ganhou mais uma, para o Paysandu que venceu em casa e entrou no G8 e para o Vitória-BA, que venceu com autoridade e saiu da zona de rebaixamento. A rodada ainda segue hoje com Ypiranga-RS x Remo, que jogam às 20h, no Rio Grande do Sul (RS) e um triunfo azulino faz o Leão retornar ao G8 na vice-liderança.

O Mirassol venceu seu quinto jogo na Série C, a vítima dessa vez foi o Altos-PI, por 2 a 1 e se manteve na ponta da tabela agora com 16 pontos. Em Belém, na Curuzu, o Paysandu derrotou o Volta Redonda-RJ por 2 a 1, com gols de Marlon e Danrlei e voltou a vencer na competição. O Papão agora é o quinto colocado 12 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Remo, caso o Leão vença o Ypiranga-RS.

Fechando os destaques do final de semana na Série C, o Vitória-BA venceu o Confiança-SE por 3 a 0 e deixou a zona de rebaixamento. O clube baiano agora soma sete pontos e o Dragão sergipano segue no Z4 com cinco pontos.

Além de Ypiranga x Remo, que jogam hoje, a rodada será fechada somente na quarta-feira (25), com a partida entre Botafogo-PB x Campinense-PB, no clássico paraibano.

Veja a classificação

1º - Mirassol-SP – 16 pontos

2º - ABC-RN – 13

3º - Botafogo-PB – 12

4º - Ferroviário-CE – 12

5º - Paysandu – 12

6º - Figueirense-SC – 12

7º - Manaus-AM – 12

8º - Volta Redonda-RJ – 10

9º - Remo – 10

10º - Botafogo-SP – 10

11º - Floresta-CE – 10

12º - São José-RS – 9

13º - Ypiranga-RS – 9

14º - Campinense-PB – 8

15º - Aparecidense-GO – 8

16º - Vitória-BA – 7

17º - Brasil de Pelotas-RS – 6

18º - Confiança-SE – 5

19º - Atlético-CE – 4

20º - Altos-PI - 3