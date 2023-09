Série A: vivendo boa fase, Vasco é o time que mais pontuou nas últimas rodadas

Após um início de campeonato nada agradável, o Vasco da Gama conseguiu se recuperar e deixou a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro, na 24ª rodada do campeonato. Com vitórias nos últimos três jogos, o time demonstrou que finalmente se encontrou na temporada.

Nas últimas oito rodadas, o Vasco foi o clube que mais pontuou no campeonato. Ao todo, foram cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O aproveitamento total foi de 70,8%.

O gigante da colina também se superou em gols, marcando 14 e sofrendo apenas seis. Com a última vitória, em cima do América-MG, deixou a zona de rebaixamento após quatro amargos meses e agora ocupa a 15ª posição da tabela, com 26 pontos.

O próximo jogo do Vasco é contra o Santos, no domingo (1), na Vila Belmiro. O rival está no Z-4, na 18ª posição, com 24 pontos.