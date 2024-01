Sem técnico, Águia anuncia contratação de meia para sequência do Parazão

O início do Campeonato Paraense não tem sido bom para o atual campeão. Com dois pontos em três partidas, o futebol do Águia tem caído pelas tabelas, o que forçou a demissão do técnico Rafael Jaques após a derrota para o Paysandu. Contudo, a direção do clube, na tentativa de acalmar os ânimos em Marabá, anunciou a contratação do meia Hitalo Sousa, de 25 anos.

O jogador esteve recentemente no Princesa do Solimões-AM, por onde disputou três partidas pelo Campeonato Amazonense. Hitalo tem 1,71 e experiência no futebol do norte e nordeste. O anúncio foi feito através das redes sociais, sendo alvo de muitos questionamentos por parte da torcida, que vê o time, aos poucos, entrando em uma crise de identidade, após a conquista inédita do Parazão.

"A diretoria do Azulão segue trabalhando na temporada 2024 e o Águia de Marabá anuncia mais uma contratação, o meia Hitalo Sousa! O jogador estava no Princesa-AM. Seja bem-vindo!"

Na próxima quinta-feira (8), o Azulão volta a campo, desta vez para enfrentar o São Francisco, no estádio do Souza, a partir das 10 horas da manhã, pela quarta rodada da primeira fase da competição. Até o momento, a diretoria do clube não anunciou o substituto para Rafael Jaques, que deixou o Águia após oito partidas e um título.