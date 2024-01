Após demissão de Rafael Jaques, Águia de Marabá repatria o Campeão Paraense Mathaus Sodré

Campeão Paraense com o Águia de Marabá, o treinador Mathaus Sodré está de volta ao time, após a demissão de Rafael Jaques. O profissional assume a vaga com o objetivo de levantar a campanha do Azulão na competição. Sodré estava no Itabuna, da Bahia, e, em comum acordo com a diretoria do time marabaense, anunciou seu retorno.

Na noite dessa segunda-feira (29), Mathaus fez seu último jogo no comando do Itabuna, derrotando o Jacuipense por 3 a 1.

Mathaus fez um grande trabalho no clube marabaense, sendo o principal motor da conquista do campeonato estadual de 2023. Ao longo da temporada foram 29 partidas e 14 vitórias, oito empates e sete derrotas, com 57,4% de aproveitamento. A campanha vitoriosa garantiu o Azulão na Copa do Brasil e na Série D de 2024.

O técnico também é um dos responsáveis pela campanha histórica do Azulão na Copa do Brasil. O Águia eliminou o Botafogo-PB e o Goiás e avançou para terceira fase da competição pela primeira vez em seus 42 anos de existência.

Apesar do bom retrospecto, Mathaus deixou o clube em julho do ano passado, alegando "divergências de interesse", numa provável crise enfrentada junto à direção do clube.

O treinador chega com o Águia ocupando a 10ª posição no Campeonato Paraense, com apenas dois pontos marcados em três partidas. O primeiro desafio dele no comando do time será na próxima quinta-feira (8), contra o São Francisco, no Souza, em Belém.