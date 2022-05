Sem Rangel, Josué Teixeira define relacionados da Tuna Luso contra o Castanhal, pela Série D; veja

Disposta a conseguir a primeirsa vitória na Série D do Campeonato Brasileiro, a Tuna Luso Brasileira já tem seus atletas relacionados para o duelo contra o Castanhal, que acontece neste sábado, a partir das 15h30, no estádio José Diogo, em Bragança. O confronto vale a sobrevivência da águia na competição, depois de um início amargo, que lhe rendeu até aqui um único ponto conquistado e a lanterna no grupo 2 da competição.

Para o desafio deste sábado, o técnico Josué Teixeira relacionou 20 atletas. Alguns jogadores habituais ficaram de fora, caso do lateral-direito Léo Rosa, o zagueiro Romário e o volante Fernando Portel. O principal jogador do time, o atacante Paulo Rangel, também permanece de fora, segundo informações, o atleta ainda aguarda uma resolução da diretoria do clube em relação às questões salariais.

Em quatro jogos, a Tuna Luso conseguiu um empate e sofreu quatro derrotas. Veja os relacionados:

1. Vitor Lube

2. Michel

3. Charles

4. Admilton

5. Alysson

6. Erick

7. Alex Silva

8. Genilson Pará

9. Joel

10. Juninho

11. Júnior Araújo

12. Henrique

13. Ygor Sued

14. Lucão

15. Kaique

16. Edinaldo

17. Kauê

18. Jayme

19. Luan

20. Lukinhas