Com um desfalque, Tuna Luso divulga relacionados para jogo contra Fluminense-PI

Em busca da primeira vitória, a Tuna Luso Brasileira entra em campo neste sábado, a partir das 15 horas, no estádio do Souza, contra o Fluminense-PI, pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O time do técnico Josué possui um desfalque significativo para o duelo. O meia Lukinhas está fora da partida, após sofrer uma entorse no tornozelo direito, no treino realizado nesta quinta-feira.

Em três partidas disputadas até aqui, a Tuna Luso não sabe o que é vencer ou empatar, mesmo jogando em seus domínios. Durante a segunda rodada, a águia perdeu por 3 a 0 para o Juventude Samas, fato que resultou na demissão do técnico Emerson Almeida e a contratação de Josué Teixeira.

O novo técnico tunante estreou diante do 4 de julho, na terceira rodada. Mesmo assim, o time saiu de campo derrotado também por 3 a 0. Dias depois o clube anunciou a contratação de quatro reforços e aguarda o próximo desafio para, enfim, marcar os primeiros pontos na competição.

Relacionados:

1. Vitor Lube

2. Michel

3. Charles

4. Admilton

5. Alysson

6. Erick

7. Alex Silva

8. Genilson Pará

9. Paulo Rangel

10.Lukinhas (Juninho)

11.Júnior Araújo

12.Henrique

13.Lucão

14.Popó

15.Ygor Sued

16.Neto

17.Lucas Cunha

18.Jayme

19.Joel

20.Juninho (Araújo)

21.Pulga