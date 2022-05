Tuna cancela e técnico Josué Teixeira acompanha Castanhsl x Fluminense-PI pela Série D

O departamento de futebol da Tuna Luso cancelou o treino que seria realizado na tarde desta terça-feira (3), na Vila Olímpica do Souza e transferiu a atividade em dois períodos para quarta-feira (4). A mudança no cronograma cruzmaltino foi realizada por conta do jogo entre Castanhal x Fluminense-PI, que atuam hoje, na cidade de Bragança (PA) e o técnico Josué Teixeira, da Lusa, foi assistir à partida. A informação foi confirmada pelo executivo de futebol da Águia Guerreira, Vinícius Pacheco.

O dirigente da Lusa explicou que foi um pedido do técnico Josué Teixeira já visando o próximo compromisso diante do time piauiense, que ocorre no sábado (7), no Estádio Francisco Vasques, em Belém, válido pela quarta rodada da Série D. A equipe paraense precisa se reabilitar na competição nacional e o comandante da Lusa quer estudar mais o Fluminense e o Castanhal, adversários na quarta e quinta rodadas.

“A mudança foi solicitada pelo técnico Josué Teixeira e acatamos. Ele irá acompanhar o jogo entre Castanhal x Fluminense, pois o Fluminense é o nosso próximo adversário. O treino de hoje, que seria em dois períodos, passou para amanhã”, falou.

A Tuna Luso é a lanterna do grupo 2 da Série D do Campeonato Brasileiro e segura a lanterna da competição. A Lusa perdeu as três partidas que disputou e as duas últimas por goleadas, 3 a 0 para o Juventude Samas-MA e o mesmo placar diante do 4 de Julho-PI.