Segundinha: enquanto TJD/PA analisa denúncias, Cametá e São Francisco fazem jogo de ida da final

Mesmo com o imbróglio envolvendo o Campeonato Paraense Série B, a decisão do torneio terá início neste domingo (13). A partir das 9h30, no Estádio do Souza, em Belém, São Francisco e Cametá fazem a partida, que foi mantida pela decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD/PA), que acatou um pedido do departamento jurídico da Federação Paraense de Futebol (FPF).

Campanhas

Após conquistarem o acesso à elite do Parazão 2023, São Francisco e Cametá agora podem conquistar a taça. O Leão Santareno já levou o título em uma oportunidade, na Segundinha de 1997. Já o Mapará Elétrico busca a primeira conquista da divisão de acesso do estadual. Nesta edição, ambos os times estiveram na mesma chave (C) na fase de grupos, é hora de relembrar as campanhas:

O São Francisco teve muitos altos e baixos na primeira fase, mas se consolidou no mata-mata. Na fase de grupos, o Leão Santareno chegou a ter uma vitória e duas derrotas. Mas vitórias seguidas contra o União Paraense e Vênus deram o terceiro lugar à equipe. No mata-mata, o São Francisco sequer perdeu um jogo. Eliminou o rival São Raimundo, a Esmac e o Capitão Poço.

Já o Cametá teve um caminho mais tranquilo. Líder do grupo C com quatro vitórias e um empate, se garantiu com antecedência no mata-mata. Passou pelo Sport Real, reverteu a vantagem do União Paraense e despachou o Santa Rosa nos pênaltis (ainda que o caso esteja no TJD/PA). Agora, a equipe tem a chance de juntar o título ao acesso.

Caso no TJD/PA

Enquanto a final ocorre em campo, o TJD/PA ainda manteve impugnado a classificação do Cametá contra o Santa Rosa. O Tribunal ainda julgará se o resultado do duelo será anulado. O time de Icoaraci alega que houve irregularidades como a utilização do estádio sem laudo e, por fim, uma agressões sofridas pelos atletas em campo.